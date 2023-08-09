İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"800 bin konutu 11 yıl içinde dönüştürmüşüz ancak bu yeterli değil. Bir takım engeller var, bunları aşmak ve işi hızlandırmak istiyoruz. Yasadaki mevzuatı uyguladığımız zaman engeller çıkabiliyor. Davalar açılıyor. Bazı ideolojik davranan arkadaşlar süslü kelamlarla işi binlerce insanın hakkına girecek bir yere götürüyor. Fikirtepe'de dümdüz alanlar tarla gibi duruyor işe başlanamıyordu. Aynı arsa üstünde 2,3 müteahhit anlaşmış örneğin vatandaş ile. Şimdi yasa ile işi biraz daha kolaylaştıran, kötü niyetli kişileri engellememiz gerekiyor bu işi hızlandırmamız için. 1939'larda Erzincan'da başlayan deprem kırılması Adapazarı'na kadar gelmiş. Hocalar hep süre doldu diyor. Biz bu süre içinde hızlı davranalım canlarımız yanmasın diye uğraşıyoruz."

"350 bin konutluk rezerv alan belirledik"

4'lü bir strateji hazırladık. Biri bu süreci hızlandırmak. 39 belediye başkanını ararak bakanlığımıza davet ettim. Bizim çalışmalarımızı anlatmak, onları dinlemek için. Yasa için bir 15 gün içinde ana çeperi çizilecek. Kabine'de sunacağım. Meclis eğer müsaitse orada, ya da olağanüstü çağırarak bu yasaları sunacağız. Rezerv alanlar yapmamız gerekiyor. Yerinde dönüştürebiliriz ama asla bir daha yapı yaptırmayacağız, yasak getireceğimiz yerler var. O vatandaşlara da bir yer vermemiz gerekiyor. Onlara da rezerv alanlardan yer vermemiz gerekiyor. Şu an birkaç alan belirledik. 350 bin konutluk bir alan. Vatandaşlara eski evini bırak da buraya gel dediğimizde koşa koşa gelecek diye düşünüyoruz. Alt yapısını biz yapacağız.

"5 yıl içinde İstanbul'u depreme hazır hale getireceğiz"

Çok sıkışık yerler var. Oraya belediye ile çalışıp sosyal alanlar, yeşil alanlar yapmak istiyoruz. Örneğin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki sağlık ocağı isteği çok var. Ama onun için bile yer yok. O yüzden o boşalttığımız yerleri başka şeyler için kullanmak doğru olmaz. İstanbul için düşündüğümüz 3. şey ise yarısı bizden projesi başlatmıştık. Orada müracaatlar alındı. 1 milyon 20 bin civarında bir müracaat oldu. 21 bin anlaşma sağladı. 200 bin daire sahibi diyor ki siz bu kampanyayı açıkladınız, biz binamızı yıkacağız, yenisini yapacağız. Böyle olunca hem kentsel dönüşümü hızlandırmış oluyoruz. Rezerv alanlar oluşturuyoruz. Yerinde dönüşüm ile vatandaşı destekleyerek şu an bile 200 bin daireyi dönüştürmüş oluyoruz. İnşallah 5 senede İstanbul'u depreme hazır hale getireceğiz. Kentsel dönüşüme hız vereceğiz, rezerv alanları belirleyeceğiz, yeni projeler çıkaracağız ve yasal düzenlemeler getireceğiz.