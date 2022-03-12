İstanbul'da kar yağışında kritik gün

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün kuvvetlenerek devam edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için gece gündüz çalışmalar sürüyor.İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda devam eden çalışmaları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya anlattı.

-İstanbul'da karla mücadele İstanbul Valiliği koordinasyonunda sürüyor.

-Afet Acil Durum Yönetim Merkezi 24 saat teyakkuzda.

-43 binden fazla personel ise sahada yolları açık tutmak için mücadele ediyor.

-Kızılay da ekiplerin moralini yüksek tutmak için çalışıyor.

-"5 bine yakın kamera, 43 bin personel, 8885 araç gece gündüz teyakkuzda"

Günler öncesinden alınan önlemlerin yolların açık kalmasını sağladığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

"Karayolları, büyükşehir ilçe belediyeleri, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve karla buzla mücadelede görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 43 bin 244 arkadaşıma teşekkür ediyorum. 5 bine yakın kamerayla, 8885 araçla, gece gündüz demeden, yorulmadan görevlerini yapıyorlar. Her attığımız adımda bir takım çalışması, bir ekip ruhu var. Kızılayımız gerçekten destan yazıyor, 76 ayrı lokasyonda, 98 araçta, 156 personelleri, 1100'ün üzerinde gönüllüleri 7/24 sıcak çorbalarını, sularını güler yüzleriyle ikram ediyorlar." dedi.

"Mümkünse dışarı çıkmayın, zorundaysanız toplu taşımayı kullanın"

Vali Yerlikaya yoğun kar yağışına karşı İstanbulluları bir kez daha şu sözlerle uyardı:

"Zor bir hava durumu var, yani yolda biz karla mücadele ederken, okulları kapatmışken, kamuda bu şekilde memurları, kamu görevlilerine bir gün izin vermişken mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayın. Dışarı çıkmak zorundaysanız toplu taşımayı, aracınızı kullanmak zorundaysanız eğer kış lastiği varsa öyle çıkın."