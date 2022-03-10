İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı, araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ve toplu taşımayı kullanan vatandaşları da olumsuz etkiledi.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir ve Beykoz ilçelerinde günün ilk saatlerinde aralıklarla görülen kar yağışı, Üsküdar'da tipiye döndü. Kartal ve Pendik ile Aydos Ormanı çevresinde etkili olan kar yağışı beyaz örtü oluşturdu.

Sabah saatlerinde kar nedeniyle olumsuzluk yaşanmazken D-100 kara yolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu kar tuttu. Belediye ekipleri, bölgede kar küreme araçlarıyla çalışma yaptı.

Kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Ümraniye kavşakları arasında trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, karla kaplanan yolda otomobillerinin kaymaması için ağır şekilde seyretti.

Ümraniye Şerifali Mahallesi Hatboyu Bulvarı'nda bir İETT otobüsünün kayganlaşan yolda yokuş çıkmakta zorlandığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosikletli bir sürücü ise yağış nedeniyle köprü üzerinde bir süre mahsur kaldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gün içinde zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Görüş mesafesinin azaldığı köprüde, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

- Avrupa Yakası'nda da kar etkili oldu

Avrupa Yakası'nın Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinde kar yağışı aralıklarla sürerken, ana yolların açık olduğu ve trafik yoğunluğunun yaşanmadığı görüldü.

Esenyurt Kıraç ve Kuzuyolu'nda etkili olan kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, bölgede trafik yoğunlaştı.

Silivri'de sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, etkili bir şekilde gün boyu devam etti.

Sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluk yaşarken, kayganlaşan zeminde kazalar da meydana geldi.

Karla kaplanan Büyükçekmece-Hadımköy yolunda bazı araçlar ilerlemekte zorlandı. Bir aracın ise yolda kaldığı görüldü.

- Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda kamyonet ile kamyon çarpıştı

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bazı araçlar yolda kalırken, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde kayganlaşan zeminde kamyonet ile kamyon çarpıştığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi.

Anıtmezar-Aksaray yolunda meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Öğle saatlerinde birçok ilçede şiddetini arttıran kar yağışı, Kağıthane'de gök gürültüsüyle birlikte etkili oldu.

Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, kayganlaşan yolda kaldırıma çarptı.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda seyir halindeki İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Gün boyu süren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, üst geçitlere çıkan merdivenlerde tuzlama çalışması yaptı.

- Tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, denizde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle 04.00'ten itibaren girişine izin verilmeyen Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

- Vali Yerlikaya alınan tedbirleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesinde, kentteki kar yağışıyla ilgili alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanmaya karşı ilgili tüm kurumların 24 saat görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri aktardı:

"Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında 754 personel, 209 araç, Kuzey Marmara Otoyolu ICA İşletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 215 personel, 117 araç, Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi sorumluluk alanındaki 92 kilometrelik yol ağında 170 personel, 73 araç, Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde 22 bin 377 personel, 4 bin 457 araç, Jandarma Komutanlığımızda 87 noktada 435 timde görevli 2 bin 554 personel, Emniyet Müdürlüğümüzde 240 noktada 373 trafik, 1917 asayiş ekibi ile toplamda 24 bin 520 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise 13 yüzer, 1 uçar unsur, 106 personel ile gerekli güvenlik tedbirlerini aldık."

İstanbul Valisi Yerlikaya, AFAD'ın 207 personeli ve 78 aracıyla olumsuz hava koşullarına karşı 24 saat esasıyla görevinin başında olduğunu, Türk Kızılayın da 37 noktada 160'ı gönüllü toplam 317 personeli ve 90 aracıyla vatandaşlara ikram hizmeti sunmaya devam ettiğini söyledi.

- Scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Yapılan değerlendirmeler sonucunda iki yeni karar daha aldıklarını açıklayan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bunlardan birincisi, kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şartıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılmalarına karar verdik. Bugün de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımız 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaklardır. Bugün saat 19.00 itibarıyla scooter ve motosikletlerin bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır."

Yerlikaya, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi.

- Ekrem İmamoğlu, vatandaşlardan toplu taşımayı tercih etmelerini istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kentin kuzeyindeki ilçelerinin bazı noktalarında kar kalınlığının 20 santimetreye, merkezde ise 5 santimetreye ulaştığını belirterek, vatandaşlardan özel araç yerine toplu taşımayı tercih etmelerini istedi.

İmamoğlu, metro hatlarının gece 02.00'ye kadar, Şehir Hatları vapurlarının da gece 24.00'e kadar hizmetlerini sürdüreceğini söyledi.