İstanbul'da kar etkili oluyor
Türkiye genelinde yaşanan yoğun kar yağışı, İstanbul'da da etkili oluyor. Ard arda açıklamalar geliyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanların, pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu. Yerlikaya, motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter'ların yasaklandığını açıkladı. Ayrıca İstanbul'da üniversiteler 2 gün tatil edildi.
Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Motosiklet, motokurye ve elektrikli scooter'lar yasaklandı
Vali Yerlikaya, "Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." dedi.
İstanbul'da üniversiteler iki gün tatil edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir." dedi.
Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle❄️🌨#Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası,
⛔️#İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir.#ÖnceSağlıkÖnceGüvenlik#kar pic.twitter.com/Et0EN68M3r
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