İstanbul'da scooter'dan sonra moped işgali başladı

DHA'nın haberine göre, sayıları 52 bini geçen scooter'lardan sonra mopedlerin de kaldırımı işgal etmeye başlamasıyla şikayetler arttı. Düzensiz şekilde kaldırım kenarlarına ve direklere bağlanan scooter ve mopedler yaya geçişini zorlaştırıyor, yayalar araçların ya çevresinden dolaşmak ya da üzerinden atlamak zorunda kalıyor.

Engelliler ve bebek arabalı kişiler de büyük güçlük yaşıyor. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bu araçlar için ayrı bir park alanı olması gerektiğini söylüyor. Bazı esnaf ise direklere astıkları "Buraya scooter park etmek yasaktır" yazıları ile duruma çözüm üretmeye çalışıyor.

"Birileri para kazanacak diye bu ne rezillik"

Kadıköy Moda Caddesi üzerinde kaldırıma bırakılan scooter'lara tepki gösteren Selim Özkök, "Söylenecek çok şey var. Hakikaten çok çok ayıp. Bazen balyoz alıp kırasım geliyor yolda. Ne yaşlı, ne çocuk, puset. Hiçbir şeyi tanımıyorlar. Yanlamasına koyuyorlar, yaya geçemiyor. Gece karanlıkta takılıp düşenler, böyle bir rezillik olabilir mi ya? Kim para kazanıyorsa bundan kazanmasın ayıptır, günahtır. Biz mecbur muyuz Moda'nın daracık kaldırımlarında. Bakın şu rezilliği. Bunun gibi bazen 60 tane bağlanıyor buraya. Burada diklemesine koyuyorlar şu kaldırımı kapatıyorlar. Kimsenin umurunda değil" diye konuştu.

"Özel bir park alanı olmalı"

Ahmet Turhan ise düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Turhan," Şikayet edilmesi yanlış sonuçta herkes kullanıyor ama bunlar için özel bir yer yapılabilir.Doğru engelliyor ama kullanıyorum kısa yerlerde çok işime yarıyor. Bunlara da bir yer açılması lazım" diye konuştu. Başka bir kişi ise, " Rahatsız oluyorum. Bence onlar için özel bir park alanı olmalı. Çok sık görüyorum bu tür manzaraları, 3-4 taneyi bu şekilde ilk defa görüyorum. Sadece bir tanesi bile geçişlere engel olabiliyor düzgün bırakılmadığında" dedi.

"Ajans Haber gündeme getirmişti"

Özellikle İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürümeyi imkansız hale getiren elektrikli scooter terörünü Ajans Haber ekibi olarak gündeme getirmiştik. Kadıköy sokaklarında, neredeyse her elektrik direğinin, korkuluğun, panonun altında, devrilmiş, yan yatmış, iç içe geçmiş scooterlar belediye ekiplerince denetlenmiyor, düzenlenmiyor.

