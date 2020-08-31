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İstanbul'da kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar

Motosikletli iki şahsın, yolda yürüyen kadının cep telefonunu çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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