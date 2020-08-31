AjansHaber.com.tr Gündem Kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar İstanbul'da kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar Motosikletli iki şahsın, yolda yürüyen kadının cep telefonunu çalıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı. 31 Ağustos 2020 12:30 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 12:34 kapkaç kadın istanbul Yorumlar Çok İzlenen Videolar Binali Yıldırım, rafting yaptı 15 Temmuz başarılı olsaydı... Adres sordular bir kamyon dolusu dayak yediler Kadınları hedef alan motosikletli kapkaççılar CHP’li belediyeye isyan etti: Suyumuzu geri verin!
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