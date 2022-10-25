İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı!
İstanbul'da Hazine arazisindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı.
İstanbul Valiliği, Çatalca'da Hazine arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen yapıların yıkımına başlandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Çatalca'nın Hallaçlı Mahallesi'nde Hazine arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen yapıların 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi gereğince yıkım çalışmalarına bugün sabah saatlerinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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