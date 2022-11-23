İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
İstanbul'da bir araçta variller içerisinde 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde bekleyen araçta arama yaptı.
Araçta, variller içerisinde 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Sürücü Ü.Ç. gözaltına alınırken, daha önce de kaçakçılık suçundan işlem gören araca da el konuldu.
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