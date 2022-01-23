İstanbul beyaza büründü

İstanbul'da İzlanda kışı: Kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.



İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Ana arterler ekipler tarafından açılırken ara yollar ise karla kaplandı.



Gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Güngören, Arnavutköy, Beylikdüzü ve kentin kuzeyi ile yüksek kesimlerde aralıklarla etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda da kar etkisini gösterdi.

Kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Kimileri fotoğraf çekilerek karın tadını çıkartırken, kar lastiği olmayan sürücüler zor anlar yaşadı.

Karla mücadele ekiplerinin olası olumsuzlara karşı nöbeti sürüyor.