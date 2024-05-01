İstanbul'da izinsiz yürüyüşlere polis müdahalesi sürüyor!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e sloganlarla yürümek isteyen kişi ve gruplar ise polis tarafından gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Taksim’e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu.
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Slogan atan grup üyeleri gözaltına alındı.
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Okmeydanı'nda sloganlar atarak yürüyen gruba polis müdahale etti.
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Gözaltılar var.
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