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İstanbul'da izinsiz gösterilerde 70 gözaltı

İstanbul'da Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde yapılan eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da dün akşam yapılan izinsiz gösterilerde 70 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Gösterilericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.''

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