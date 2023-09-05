İstanbul'da iş yerinde feci yangın!

Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ataşehir'de bir binada çıktıktan sonra bitişiğindeki 3 binaya da sıçrayan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 26 araç ve 83 personelle yangına müdahale ediyor.