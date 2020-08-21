İstanbul'da hava tersine döndü

Sıcak havaların ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam yağmur, bugün de etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu. İstanbul'daki yağışın bütün gün etkili olması bekleniyor.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MECİDİYEKÖY'DE YOL SU ALTINDA KALDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları oldu. Şişli Mecidiyeköy Varyant altı etkili olan sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Göle dönen yolda birçok vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar yolda kaldı. Trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı vatandaşlar göle dönen yolda zorlukla gitmeye çalıştı.