İstanbul'da hava bozdu, tatil erken başlayacak
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları beklentisi, yarıyıl tatilinin başlangıç saatlerini geriye çekti.
İstanbul Valisi Yerlikaya, okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin" açıklamasını yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı.
Yerlikaya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır."
21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2022
✅Normal eğitim yapan okullarımızda
⏰ 10.00
✅İkili eğitim yapan okullarımızda;
⏰Sabahçılar 10.00
⏰Öğlenciler 14.00’ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin💐
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