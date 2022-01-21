AjansHaber.com.tr Gündem Hava bozdu, tatil erken başlayacak

İstanbul'da hava bozdu, tatil erken başlayacak

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları beklentisi, yarıyıl tatilinin başlangıç saatlerini geriye çekti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı.

Yerlikaya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır."

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Lüleburgaz Belediye binası sanal ortamda 10 dolar
Dayakçı öğretmene yeni görev
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi
Selde kaybolan araç 5 ay sonra sahile vurdu
Bakan Bilgin'den açıklamalar