İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor?
Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'ini bünyesinde barındıran İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşıyor?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu.
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Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı.
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İstanbul'da yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu.
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İstanbul'da yaşayanlar arasında, 767 bin 428 kişi ile Sivaslılar zirvede yer alıyor. Sivaslıları, 559 bin kişi ile Kastamonulular takip ediyor.
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