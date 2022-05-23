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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu ve Avrupa yakalarında TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda bazı noktalarda trafik ağır seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ve Bostancı-Göztepe ile Uzunçayır kavşakları, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Yoğunluk yüzde 63'e ulaştı

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Şirinevler, Bahçelievler, Merter, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk artarken, Edirne istikametinde de Cevizlibağ-Bahçelievler arasında trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda İSTOÇ, Otogar bağlantı yolu ve Esenler bölgelerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yine otoyolun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Kağıthane'ye kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 08.40'ta kentteki trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

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