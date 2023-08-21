İstanbul'da güneş kremi kaçakçılığı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler Erenköy Gümrük Sahası'na gelen bir tırdan şüphelendi.

Güneş kremlerini inceleyen ve örnek alan ekipler, firmanın, düşük vergi ödemek amacıyla ürünün kalitesini farklı şekilde beyan ettiğini belirledi.

Analiz ve incelemeler sonucunda standartlara uygun olmayan, ciltte ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek 104 bin 706 güneş kremine el konuldu.

Piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu hesaplanan kremlerin farklı beyan edilmesinden dolayı yaklaşık 500 bin liralık kamu zararının önüne geçildi.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.