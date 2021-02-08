İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hafif yağmurla birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de etkisini gösteren fırtına, Anadolu Yakası'nda Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Silivri sahilde bir iş yerinin totem tabelası devrildi, Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı.

Gaziosmanpaşa'da da bazı binaların çatıları yerlerinden sökülerek yollara düştü.

Kuvvetli rüzgarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Köprüde trafik aksadı

Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü'nde trafikte aksama meydana geldi.

Yoğun rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri, köprüyü geçmekte zorlandı. Bazı motosikletliler düşerken, rüzgarın etkisini yitirmesini bekleyen sürücülere polisler eşlik etti.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği aktarılmıştı.