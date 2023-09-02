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İstanbul'da FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü FETÖ mensuplarının kaldığı gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösterdiği saptanan gaybubet evlerinde kaldıkları ve halen örgüt içerisinde görev yaptığı değerlendirilen 9 zanlı tespit edildi.

Polis ekiplerince 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Aramalar sırasında hakkında FETÖ kapsamında "silahlı örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, 3 bin 201 dolar ile 19 bin 700 lira ele geçirildi.

Polis ekiplerinin diğer 2 zanlıyı arama çalışması sürüyor.

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