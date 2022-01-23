İstanbul'da feci kaza, ölü ve yaralılar var

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, yolcu otobüsünde bulunanlar yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.



Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı

Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, yolcu otobüsünde bulunanlar yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.