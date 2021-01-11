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İstanbul'da evleri su bastı

İstanbul Büyükçekmece'de Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan 2 daireyi sağanak sonrası su bastı.

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle 2 evi su bastı. Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan 2 daireyi sağanak sonrası su bastı.

Daire sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, evlerdeki suları tahliye etti. Baskın nedeniyle dairelerde hasar oluştu.

Öte yandan ev sahipleri Coşkun Bakkal ve Nahide Balcı, uzun süredir oturdukları dairelerinde böyle bir olayla karşılaşmadıklarını ve İSKİ'nin geçen hafta yaptığı kanalizasyon çalışmasının hatalı olması nedeniyle baskın yaşandığını iddia etti.

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