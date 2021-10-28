İstanbul’da elektrikli scooterlara yönelik denetim

İstanbul’da elektrikli scooterlara yönelik son 3 günde yapılan denetimlerde 260 araç kontrol edilirken, kurallara uymadıkları belirlenen 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul’da elektrikli scooterlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Son 3 günde yapılan denetimlerde toplam 260 araç kontrol edildi. Tehlikeli davranışlarda bulundukları, araçta sürücünün dışında başkasını taşıdığı, aracı bisiklet yolu veya şeridi olmasına rağmen taşıt yolunda sürdüğü, kural ve yasaklara uymadıkları belirlenen 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeler ise kaldırımları adeta işgal eden elektrikli scooter sorununu seyretmekle yetiniyor.