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İstanbul'da DHKP/C üyesi iki şüpheli yakalandı

İstanbul'da, "terör örgütü DPKP/C'ye üye olma" suçundan aranan iki zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Sultangazi'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütünde aktif şekilde faaliyet gösteren ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Ö.K. (44) isimli kadın ile M.C. (48) isimli erkek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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