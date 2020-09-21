İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen DHKP-C operasyonunda alan sorumlusu olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'nin sözde alan sorumlusu düzeyindeki 2 şüphelinin eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, hücreden çıktıkları sırada 2 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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