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İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen DHKP-C operasyonunda alan sorumlusu olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'nin sözde alan sorumlusu düzeyindeki 2 şüphelinin eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, hücreden çıktıkları sırada 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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