İstanbul'da dev operasyon! 131 gözaltı!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde “Kökünü Kurutma Operasyonu”na ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır.' dedi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada: "Bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir. 7 kalaşnikof, 6 tüfek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.