İstanbul'da DEAŞ operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ ile HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı hareket ederek faaliyetlerde bulunan ve çatışma bölgeleriyle irtibatları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen polis ekipleri, kentte 8 adrese düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin diğer 3 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.