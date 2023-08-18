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İstanbul'da DEAŞ operasyonu!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ve HTŞ/FEC/ENC ile bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ ile HTŞ/FEC/ENC terör örgütleriyle bağlantılı hareket ederek faaliyetlerde bulunan ve çatışma bölgeleriyle irtibatları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen polis ekipleri, kentte 8 adrese düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin diğer 3 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

 

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