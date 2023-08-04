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İstanbul'da DEAŞ operasyonu!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü ve çatışma bölgelerine gidip geldiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 ilçede 5 farklı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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