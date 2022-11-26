İstanbul’da çöken yola düşen aracın sürücüsü yaralandı
Avcılar'da çöken yola düşen aracın sürücüsü yaralandı.
Üniversite Mahallesi Lale Sokak’ta Hıdır Emre Taş'ın kullandığı 34 EIJ 347 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken yolda kısmi çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle ön kısmı çukura düşen aracın sürücüsü Taş yaralandı.
Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Mahalle sakinleri, geçen hafta İSKİ’nin çalışması nedeniyle sokakta kazı çalışması yapıldığını söyledi.
Görgü tanıklarından Savaş Karabulut, kaza sırasında sürücünün yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Belediye ekiplerinin çalışması nedeniyle kazılan yolun düzgün yapılamadığını iddia eden Karabulut, olayda ihmal olduğunu savundu.
Olayın ardından bölgeye gelen Avcılar Belediyesi ekipleri, çöken yolun onarımı için çalışma başlattı.
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