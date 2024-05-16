İstanbul'da bir taksici İETT şoförünün yolunu kesip, tehdit etti!

Olay Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Baraj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 34 TJR 50 plakalı taksi şoförü ile 11Ü hat numaralı Esatpaşa-Üsküdar seferini yapan İETT otobüs şoförü Sevtap Danış arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Taksi şoförü, aracını caddede bırakıp otobüse yürüdü.

OTOBÜSÜN CAMINI YUMRUKLADI

Bunun üzerine otobüs şoförü Danış, içi yolcu dolu otobüsün kapılarını kilitleyerek taksicinin içeri girmesini engelledi. Otobüsün etrafında dolaşan taksici, kadın şoföre küfür edip ve hakaretler etmeye başladı. Taksici cep telefonuyla görüntülendiğini fark etse de otobüsün camını yumruklamaya devam etti.Taksici daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan panik ve otobüs şoförü kadına saldırı girişimi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İETT otobüs şoförü Sevtap Danış, taksiciden şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksinin plakasından şüphelinin M.V.A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında taksi şoförü gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada taksi şoförünün benzer suçlardan poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. M.V.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından tehdit ve hakaret suçlarından adliyeye sevk edildi.