İstanbul'da bina çöktü!

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallasi Yadigar Sokakta bulunan ve 1970 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi Olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.