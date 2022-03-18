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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası’nda etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Aralıklı olarak başlayan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, bugün kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

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