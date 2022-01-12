İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları uzun bir aradan sonra yüzde 50’yi geçti. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki su seviyesi yüzde 50.32 olarak ölçüldü.

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları uzun bir aradan sonra yüzde 50’yi geçti. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki su seviyesi yüzde 50.32 olarak ölçüldü.