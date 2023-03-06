İstanbul'da barajlar alarm veriyor!

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz sene mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 35.29’a geriledi.

Ömerli Baraj bölgesine yağan yağmurdan sonra barajdaki su miktarı 1.5 milyon metreküp artsa da, yağış yetersiz kaldı.

Doluluk oranları, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 94.45’ten yüzde 31.45’e düşerken, Alibey Barajı'nda yüzde 78.39’dan yüzde 10.87’ye, Istranca Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 33.87’ye geriledi.

Son yağışların ardından İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 35.29 seviyesinden sadece yüzde 35.34 seviyesine ulaşabildi.

Önümüdeki günlerde ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.