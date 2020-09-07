İstanbul'da barajlar alarm veriyor

Drone ile çekilen görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. İSKİ yönetimindeki barajların doluluk oranı "kuraklık riski"ni gündeme getirecek ölçüde vahim durumda. Kimi barajlarda ise azalan su seviyesi nedeniyle sandallar gölün orta kısımlarında kalmış ve filmlerde görülecek türden manzaralar ortaya çıkmış.

SABAH, İstanbul'a su veren barajlardaki tehlike alarmını veriler ve drone'la çekilmiş görsellerle gözler önüne seriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yönetimindeki barajlardaki doluluk oranı kuraklık riskini gündeme getirecek ölçüde vahim. Kimi barajlarda su seviyesi iyiden iyiye çekildiği için sandallar gölün orta kısımlarında kalmış ve filmlerde görülecek türden manzaralar ortaya çıkmış.

Çektiğimiz drone görüntüleri Alibeyköy, Büyükçekmece, Darlık, Ömerli, Sazlıdere, Terkos, ve Istrancalar barajlardaki su doluluk oranının kritik eşikte olduğunu gösteriyor. İSKİ verilerine göre de barajların genel doluluk oranının Eylül ayı ilk haftası itibariyle yüzde 46,55 oranında. Alibeyköy yüzde 21,39, Büyükçekmece yüzde 23,71, Sazlıdere yüzde 15,90, Istrancalar yüzde 30,52 ile en fazla alarm veren barajlar. Darlık yüzde 79,06, Ömerli yüzde 71,86 ve Terkos yüzde 50,74 ile nispeten daha iyi durumda olan barajlar.

İSKİ verilerine göre son 10 yılda baraj doluluk oranlarının en yüksek olduğu yıllar 2011, 2015 yılları arasıydı. Baraj doluluk seviyelerinde 2018 yılından günümüze kadar hızlı bir düşüş yaşandı. Pandemi döneminde vatandaşların sürekli su tüketimiyle sıcak yaz günlerinden sonra ise en düşük seviyeyi gören İstanbul barajlarında önlem alınması gerekiyor.

Uzmanlara göre iklim değişikliği ve kuraklık, baraj ve göllerdeki su seviyelerinin düşmesinin en önemli nedenlerinden biri. Uzmanlar 2020 yılının en kurak döneminin Eylül ile Ekim ayı arasında olacağını tahmin ediyor. Bu tahminlere rağmen Ağustos ayında suların çekildiği görülen barajlar için kuraklığın başlangıç ayı.

"BELEDİYELER SU BÜTÇESİ OLUŞTURMALI"

SABAH'ın görüştüğü İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve afet yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu'na göre 1 Ekim, su yılının başlangıcı kabul ediliyor. Bu dönemde belediyelerin su bütçesi oluşturması gerektiğini savunan Kadıoğlu, belediyelerin henüz böyle bir girişimde bulunmadığının altını çizdi. Susuz kalma ihtimalimizin göz ardı edilmemesi gereken şu günlerde, kuraklık müdahale ekibi ve belediyelerde meteoroloji mühendisi olmamasına da değinen Kadıoğlu, daha büyük bir kuraklıkların önüne geçilmesi için belediyelerde böyle bir oluşumun gerektiğini belirtti.

"İSKİ YÖNETİMİ TEDBİR ALMIYOR"

SABAH'ın ulaştığı İSKİ'de geçmişte görev yapmış ismini vermek istemeyen üst düzey bir bürokrat ise barajların normal şartlarda İstanbul'un susuz kalmaması için yüzde 60 doluluk oranı üzerinde olması gerektiğini belirtirken, İSKİ verilerine göre yüzde 46,55 olan baraj seviyesinin normalin yüzde 15 altında seyretmesinin olası bir kuraklığın habercisi olduğunu söyledi.

Eski bürokrat, uzmanların tavsiyesi doğrultusunda hareket etmesi gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ yetkililerinin hiçbir önlem almadıklarının ve yaklaşan bir felaketi görmezden geldiklerini savundu. Yetkili şöyle konuştu: "İstatistiklere göre 30 yılda 2 kez ve 7 yılda 1 kez kuraklık olan İstanbul barajlarında bu yıl 3 defa kuralık yaşayacağı ön görülüyor. Son 30 yılın en kurak zamanlarını yaşayacağımız bu zamanlarda İBB ve İSKİ müdürlüklerinden henüz bir resmi açıklama gelmedi. Baraj yataklarının kurak olmayan yerlerinde ise suların çekildiği görülmekte, yetkililer bu konuyla ilgili herhangi bir önlem almazken bir uyarıda da bulunmuyor."