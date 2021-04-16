İstanbul'da AVM kapanış saatleri belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kapanacağını açıkladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekûn verilecek mücadelenin çok önemli olduğunu vurguladı. "Saat 19.00'da evlerimizde olalım." diyen Vali Yerlikaya, "Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne geçilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri saat 10.00-16.00 arası olarak düzenlenmişti. Özel sektör temsilcilerimiz de çalışanlarının saat 19.00'da evlerinde olabilmesi için fedakârca bir tutum sergiledi ve iş yerlerinin kapanış saatlerini geriye çekti." dedi.

"ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİMİZE VE ESNAF KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Salgını yenmek için alınan önlemlere uyulması gerektiğinin altını çizen Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AVM ve zincir marketlerdeki kapanış saatinin 17.30'a çekildiğini açıkladı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Hatice İçiuyan Bezal, İstanbul'umuzun bu köklü alışveriş merkezlerindeki kapanış saatlerinin 17.00 olarak değiştirildiğini bildirdiler. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerinde 1. vardiyanın saat 17.00'de bitirileceğini belirtti. Aldıkları bu kararlardan dolayı özel sektör temsilcilerimize ve tüm esnaf kardeşlerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün çabamız sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması ve hemşehrilerimizin saat 19.00'da evlerinde olmaları.

İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır.

Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz. @AliYerlikaya https://t.co/9MDsL8qRnj — Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) April 15, 2021

Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz. " dedi.