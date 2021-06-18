İstanbul'da aşılama ne zaman bitecek?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama hakkında tüm merak edilenleri ve gelinen son durumu anlattı.

Vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Şunu net söyleyebiliriz ki; temmuz ve ağustos ayında rahat bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Şu anda yoğun bakımlarımızda da aynı şekilde çok az hastamız var ve hastanelerimizde normal fonksiyonlarına dönmüş durumda" dedi.

"TEMMUZDA AŞILAMAYI BİTİRMİŞ OLURUZ"

Aşılamaların tüm hızla devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aşılama süreci hakkında şunları söyledi:

"Şu andaki nüfusa göre İstanbul'daki 9,5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00.00 itibariyle İstanbul'da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi ikinci dozunu tamamladı. Yani artık 2,5 milyon kişi İstanbul'da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı. Bunu da temmuzun ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız."

"MASKE KONUSUNDA GEVŞEME ÖNGÖRÜYORUZ"

Temmuz-ağustos aylarında kısıtlamaların esnetileceğini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Maskeyi de büyük ihtimalle açık havada, belli yaz dönemlerinde, kullanma konusunda gevşeme olabileceğini öngörüyoruz" dedi.

"AŞIDA STOK SORUNUMUZ YOK"

Yeterli sayıda aşı olduğunun altını çizen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aşı stoğuyla ilgili şunları kaydetti:

"İkinci doz Sinovac aşıları yapabilir haldeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de Sinovac'ın birinci dozları da yeniden insanlarımızın kullanımına ve tercihine bırakılacak. Biontech ile ilgili hiçbir aşı sorunumuz yok. Stok sorunumuz da yok."

"OKULLAR RAHATLIKLA AÇILIR"

"Açık havada mesafeyi koruduğunuz sürece maskeyle ilgili kullanım kısıtlarının kalkacağını öngörüyorum" diyen Memişoğlu, "Vaka sayılarımız bu seviyede olursa ya da aşağı düşerse ben okulların rahatlıkla açılacağını öngörüyorum" diye konuştu.

Memişoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili olarak da "Bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah" dedi.