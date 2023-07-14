İstanbul'da asayiş uygulaması!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada 1837 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada, 1774 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 160 bin 772 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli ile yoklama kaçağı 186 kişi yakalandı.

Aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 184 fişek, 845 gram uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap ile bundan sağlandığı tespit edilen 6 bin 900 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 679 halka açık yer denetlendi, 4 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda 17 bin 421 araç ve 1181 motosiklet denetlenirken 835 araç ve motosiklet ile 95 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi.

Uygulamada şüphelilere toplam 554 bin 3 lira para cezası kesildi.