İstanbul'da asayiş uygulaması! 410 şüpheli yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün saat 20.00-22.00'de kent genelinde 208 noktada 1725 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada, 1678 personelin katılımıyla saat 22.00-23.59'de umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 149 bin 924 kişiye genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 505 şüpheli ile yoklama kaçağı 139 kişi hakkında işlem gerçekleştirilen denetimlerde 410 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 46 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 282 fişek, 634 gram uyuşturucu ile bundan sağlandığı tespit edilen 17 bin 550 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 575 halka açık yer denetlendi, 6 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Toplam 20 kişiye 23 bin 360 lira para cezası kesildi.

Bu kapsamda 19 bin 543 araç ve 1194 motosiklet denetlenirken 1063 araç ve motosiklet ile 29 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 7 araç trafikten men edildi.

Uygulamada çeşitli sebeplere şüphelilere toplam 456 bin 759 lira para cezası kesildi.



Yakalanarak haklarında işlem yapılan 80 yabancı uyruklu da geri gönderme merkezine teslim edildi.