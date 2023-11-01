İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

İSKİ, 1 Kasım tarihli kesinti programına göre, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.