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İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

İSKİ, 1 Kasım tarihli kesinti programına göre, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu.

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