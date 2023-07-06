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İstanbul'da 722 düzensiz göçmen yakalandı!

İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde 722 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde, 722 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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