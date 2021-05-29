İstanbul'da 7 ilçede 13 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saatlik su kesintisinin yapılacağını açıkladı.

''13 SAAT SÜRECEK''

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

7 İLÇEDE, BELİRLİ BÖLGELERDE

Su alamayacak ilçeler arasında Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye yer alıyor.

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde kesintinin yaşanacağı mahalleler ise şu şekilde: Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.

İşte İSKİ'den yapılan o duyuru;