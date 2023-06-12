İstanbul'da 530 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, iki aydır devam eden takip sonucu operasyon düzenlediğini belirtti.
Operasyonda, araçtan araca nakledildiği sırada Silivri'de 227, Başakşehir'de 303 olmak üzere toplam 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, "Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 12, 2023
Araçtan araca nakledildiği sırada;
🔳 Silivri’de;
▪️ 227 Kilogram,
Başakşehir’de;
▪️ 303 Kilogram Metamfetamin ele geçirildi.… pic.twitter.com/SSO3lOqxio
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