İstanbul'da 512 düzensiz göçmen yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerince Esenyurt ilçesinde, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancıların yoğun bulunabileceği konutlar, metruk binalar, parklar, bahçeler, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimlerin yapıldığını belirtti.

Polislerden ve Göç Başkanlığı personelinden oluşan 452 kişilik ekibin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıklarının kontrol edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"512 düzensiz göçmenden 318'i kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalanmıştır. Bu göçmenlerin kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulanmış ve evleri kapatılarak mühürlenmiştir. Uygulama kapsamında Esenyurt'un çeşitli yerlerine 30 sabit noktada Mobil Göç Noktası kuruldu. Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 512'sinin düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. Düzensiz göçmenleri ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."

Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ait görüntüleri içeren videoya da yer verdi.