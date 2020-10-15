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İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 16.55'te İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 4.8 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 16.55'te İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 16.55'te İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğini bildirdi.

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