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İstanbul'da 3 ayda 1,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da son 3 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 13 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da son 3 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili Twitter üzerinden grafik paylaştı. Soylu, hesabından şu açıklamada bulundu: 

"İstanbul'da son 3 ayda, 11 bin 648 uyuşturucu olayında, 17 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 2 bin 13 şahıs tutuklandı. 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi."

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