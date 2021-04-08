İstanbul'da 3 ayda 1,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da son 3 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili Twitter üzerinden grafik paylaştı. Soylu, hesabından şu açıklamada bulundu:

"İstanbul'da son 3 ayda, 11 bin 648 uyuşturucu olayında, 17 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 2 bin 13 şahıs tutuklandı. 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi."