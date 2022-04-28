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İstanbul'da 2021 yılında evlilikler ve boşanmalar arttı

Geçen yıl 98 bin 384 çiftin evlendiği, 35 bin 160 çiftin boşandığı İstanbul'da, evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,36, boşananların ise yüzde 24,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul'da 2020'de 86 bin 29 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 14,36 artarak 98 bin 384 oldu.

Kentte, 2020'de 28 bin 215 çift boşanırken bu sayı geçen yıl yüzde 24,61 artarak 35 bin 160'a çıktı.

İlçelere göre dağılımı incelendiğinde, geçen yıl en fazla evlilik Pendik'te kayıtlara geçti. Pendik'te 4 bin 124 çift evlenirken bu ilçeyi 3 bin 996 çiftle Bağcılar, 3 bin 972 çiftle Sultangazi ve 3 bin 888 çiftle Esenyurt takip etti.

Geçen yıl en az evliliğin yaşandığı ilçe ise 161 çiftle Adalar oldu. Bu ilçeyi 264 evlilikle Şile ile 479 evlilikle Çatalca izledi.

İstanbul'da geçen yıl, Esenyurt ve Küçükçekmece dışında tüm ilçelerde evlilik sayıları arttı.

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında da Esenyurt ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 2 bin 256 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1762 çiftle Küçükçekmece ve 1655 çiftle Pendik takip etti.

Geçen sene en az boşanma da 39 çift ile Adalar'da gerçekleşti.

Bu kapsamda, 2020-2021'de İstanbul'un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde sıralandı:

İlçeler 2020 evlilik 2021 evlilik 2020 boşanma 2021 boşanma
Adalar 99 161 41 39
Arnavutköy 1383 2052 398 540
Ataşehir 2338 2688 965 1043
Avcılar 2343 2822 843 1025
Bahçelievler 2923 3317 1020 1194
Bakırköy 1515 1982 503 549
Bayrampaşa 1524 1555 439 576
Bağcılar 3946 3996 1005 1288
Başakşehir 2263 2894 623 782
Beykoz 2118 3335 452 606
Beylikdüzü 1753 2151 713 963
Beyoğlu 1532 1800 441 556
Beşiktaş 1662 2193 430 494
Büyükçekmece 1484 1839 595 756
Esenler 3065 3727 658 779
Esenyurt 3949 3888 1638 2256
Eyüpsultan 2428 3015 834 1079
Fatih 2101 2559 674 813
Gaziosmanpaşa 1767 2052 840 1033
Güngören 998 1021 421 560
Kadıköy 3462 3707 1153 1364
Kartal 2757 3184 1114 1234
Kağıthane 2686 2784 919 1163
Küçükçekmece 3907 3541 1306 1762
Maltepe 2646 3065 1125 1402
Pendik 3896 4124 1407 1655
Sancaktepe 2570 2927 789 996
Sarıyer 2089 2455 697 931
Silivri 989 1255 371 514
Sultanbeyli 1993 2189 357 475
Sultangazi 3621 3972 783 1007
Tuzla 1410 1767 533 717
Zeytinburnu 2269 2844 411 488
Çatalca 405 479 116 142
Çekmeköy 1627 2042 563 731
Ümraniye 3350 3443 1326 1630
Üsküdar 3259 3435 964 1167
Şile 187 264 77 93
Şişli 1715 1860 671 759

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