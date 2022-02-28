İstanbul'da 2 gün, 7 ilçede su kesintisi yaşanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bakım onarım çalışmaları nedeniyle 7 ilçede su kesintisi yaşanacak.
İstanbul'da, 1 Mart 2022 Salı ve 2 Mart 2022 Çarşamba günlerinde 7 ilçede su kesintisi yaşanacak.
1 9
Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. 1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:
2 9
Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.
3 9
Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.
4 9