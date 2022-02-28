İstanbul'da 2 gün, 7 ilçede su kesintisi yaşanacak

Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. 1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle: