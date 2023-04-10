İstanbul'da 1,5 milyon dönüşmesi gereken konut var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Biz 2013 yılıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız' sloganıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm seferberliğini başlattılar. Bire bir yıkılan yapıların yüzde 96,4'ü 99 öncesi yapılan yapılar. AK Parti iktidara geldiğinde yapı denetim düzenlemesini hayata geçirdik. Binaların teknik ve bilimin ışığında denetim düzenlemesini hayata geçirdik. Deprem yönetmeliklerini değiştirdik 3 kere. Yapı denetim sistemi, deprem yönetmeliği, 1 milyon 200 bin konutla dönüşümü sağladık. Sadece ve sadece İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptık. Deprem riski olan konutu yeniledik. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde, 93 bin konut devam ediyor. Daha da bu iradeyi güçlendirerek ortaya koymak zorundayız. 1,5 milyon acil, öncelikli dönüşmesi gereken konut var. Yüzde 20'si çok acil. Bu konutlarla ilgili bizim kentsel dönüşüme koyduğumuz iradeyi çok daha güçlü koymak zorundayız.

"İnşallah İstanbul’da finans merkezini açacağız"

Ülkemizin milli güvenlik, istikbal, istiklal meselesidir İstanbul. Milli gelirimizin neredeyse yüzde 50'sini, dış ticaretimizin yüzde 58'ini İstanbul'dan alıyoruz. İlave bir nüfus getirmemeliyiz. Hizmet ve finansın, kültür ve sanatın şehri hale getirmek zorundayız. Kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil teknolojik. ARGE, üniversitelerimizin olduğu yer. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızla Ataşehir'de finans merkezini açacağız. 2,5 milyon metre kare alanı var. 50 bin kişi istihdam edilecek. Buradaki arkadaşlarımız istihdam olacak. İstanbul şu an finans merkezi konumunda belli başlı alanda zaten hizmet veriyor. Ama burada ayrıcalıklar olacak. Muafiyetler olacak. Hizmet sektörünün yoğun yaşandığı, üretimin, istihdamın yoğun olduğu bir şehir haline getireceğiz. Yakın şehirleriyle Bolu, Düzce, Sakarya, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ile beraber düşünmek zorundayız.

"İstanbul'un kentsel dönüşümüneki ilk projenin temelini 22 Nisan'da atacağız"

Biz 1,5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da uydu kentler kuracağız. Bunun da ilk temellerini inşallah 10 bin konutun temelini ayın 22'sinde sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında planlıyoruz. Esenler'in kuzeyinde Başakşehir sınırları içinde, Sultangazi ile Başakşehir arasında askeri alan var. MSB ile protokol yaptık. Bu alanı rezerv alan olarak kullanacağız. O alanda rezerv konutlarımızın temelini atacağız. Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Maltepe'de alanlarımız var. Hepsi askeri alanlar değil. O alanlarda projelerimizi yapıp, rezerv konutları inşa ettikten sonra vatandaşlarımızı etap etap taşıyacağız. Rızaya dayalı yapacağız. "Sizin riskli konutunuzu verin bize" diyeceğiz.

"Seçim beyannamemizde milletimize söyleyeceğimiz şeyler var"

Ulusal Risk Kalkanı ile birlikte ülkemizin olası afetlere karşı bilim insanlarının ışığında çalışmaları yürütüyoruz. Afet öncesi erken uyarım sistemleri, afet esnası, sonrası alınması gereken önlemlere ilişkin 13 grubumuz var. Bütün bakanlıklarımızla birlikte çalışma yürütüyoruz. Tedbirleri alacak adımları atacağız. Bu mücadeleyi vermek için gerekli iradeyi ortaya koyacağız. Yasal değişiklik, yönetmelik dahi ne varsa hepsi çalışılıyor. Seçim beyannamede duyacaksınız. Tüm alanlarda bu çalışmayı yapacağız. Beyannamemizde her şeyi yazdık. Bire bir tespitleri yapacağız binalarda. Biz yerel yönetimlerimizle birlikte yapacağız. Büyükşehir, ilçeler, beldeler. Sadece İstanbul'da değil, 7 bölgemizde yürütmek zorundayız. Ne İstanbul ne Ankara ne İzmir. Bakanlıktan rezerv alan, riskli alanda buralar bize destek talebi gelmişse destek olmuşuz. Bu sadece devletin yapacağı iş değil. Burada belediyeler de eline taşın altına koyacak.

"Bizim imar barışı çıkarmak gibi bir gündemimiz yok"

İstanbul'u kaderine terk edemeyiz. Ehliyetsiz, liyakatsiz insanlara ter edemeyiz. Hiçbir yeşil alan yapmayan, hiçbir şekilde konut dönüştürmeden. Çatalca'da valiliğimizle birlikte 1200 kaçak yapı yıktık. Hepsinin derdi liderlerinin karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmak. Onu da yapamadılar, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı olayım da işeri idare edeyim. Sen belediye başkanısın, işini yap. İmar barışı çıkarmak gibi gündemimiz yok. İmar barışı demek bina sağlam demek anlamına gelmiyor. Depremde yıkılan konutlar 6.4'ü imar barışına başvurmuş. İma barışındaki sebep, vatandaşımız elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayamıyordu. O binayı ipotek olarak göstermek zorunda.