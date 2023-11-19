İstanbul'a yılın ilk karı düştü!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı

Taksim’de de etkili olan kar lapa lapa yağdı. Araçların üstü dakikalar içerisinde bembeyaz oldu. Sabah işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar, yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çatalca'da da etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı.

Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar görüldü. Yağış aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor.