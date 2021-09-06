İstanbul'a yeni nesil ve çevreci Deniz Taksi geliyor

Ocak ayında üretimine başlanan ve kamuoyuna tanıtılan deniz taksiler, test sürüşünü başarıyla geçti. Haliç Tersanesi’nde üretilen 50 adet taksinin sekiz tanesi, bu ay sonunda hizmet vermeye başlayacak. Taksilerde, altı ay içinde dolmuş taksi modeline geçilecek.

Deniz taksiler artık sadece üst gelir grubuna hitap etmeyecek. UKOME’de belirlenecek ücretlerin, herkesin yararlanabileceği şekilde makul bir seviyede tutulması hedefleniyor.

İSKELEYE BAĞIMLI OLMAYACAK

Tamamen yerli olarak üretilen deniz taksiler çevreci özelliği ile de dikkat çekecek. Mil başına 3 litre yakıt tüketecek deniz taksilerden beş tanesi elektrikle çalışacak.

Deniz taksiler, taksi hizmetinin yanı sıra toplu ulaşımın gitmediği yerlerde de denizin kullanımına imkan sağlayacak. Hem araç trafiğini hafifletecek hem de deniz yolunun kullanımını artıracak. Her yere yanaşabilecek tasarımı ile iskele bağımlılığını ortadan kaldırıp, istenilen yerde inilip binilmesiyle farklılık yaratacak.

RENGİNİ İSTABULLULAR SEÇTİ

Engelliler, bebek arabalı aileler, akülü araç kullananlar ve bisikletliler, yeni nesil deniz taksileri kolaylıkla kullanabilecekler.

İBB’nin tasarlayıp ürettiği ilk deniz taksinin rengi, İstanbullular tarafından seçildi. "Boğaz" olarak adlandırılan mavi renk, toplam 150 bin oyun yüzde 36'sını aldı.

MOBİL UYGULAMA İLE ÇAĞRILACAK

İlk test sürüşü gerçekleştirilen deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.

10 YOLCU KAPASİTELİ

Eylül ayının sonunda 8, yılsonunda toplam 45 taksi hizmete girecek. Beş adet elektrikli model de Şubat 2022'de filoya dahil olacak.

10 yolcu taşıyacak deniz taksilerde bir kaptan ve bir gemici olmak üzere iki personel bulunacak. Bu personeller arasında kadın denizciler de yer alacak.